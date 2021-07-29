Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 84 247 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 46 638, вторую дозу получили 37 609 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 798 286, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 777 752, вторую дозу получили 2 020 534 человека.