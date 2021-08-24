https://news.day.az/society/1372430.html Обнародовано число заразившихся коронавирусом учащихся и учителей
Обнародовано число заразившихся коронавирусом учащихся и учителей
"По состоянию на 15 сентября прошлого года коронавирусом заразились 219 учащихся и 65 человек преподавательского состава".
Как сообщает Day.Az, об этом сообщил советник министра образования Рустам Агаев на онлайн-вебинаре, посвященном вакцинации работников сферы образования,
Он отметил, что в октябре цифры начали расти:
"Самый высокий уровень заражения был в декабре. На тот момент 6378 учащихся, 3568 сотрудников были заражены вирусом. До сегодняшнего дня коронавирусом заразились 25370 учащихся, 15128 работников образования".
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