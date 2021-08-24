Обнародовано число заразившихся коронавирусом учащихся и учителей

"По состоянию на 15 сентября прошлого года коронавирусом заразились 219 учащихся и 65 человек преподавательского состава".

Как сообщает Day.Az, об этом сообщил советник министра образования Рустам Агаев на онлайн-вебинаре, посвященном вакцинации работников сферы образования,

Он отметил, что в октябре цифры начали расти:

"Самый высокий уровень заражения был в декабре. На тот момент 6378 учащихся, 3568 сотрудников были заражены вирусом. До сегодняшнего дня коронавирусом заразились 25370 учащихся, 15128 работников образования".