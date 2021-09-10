В Баку невнимательность родителей могла обернуться трагедией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, видеозапись об этом опубликована в социальных сетях.

Так, родители не усмотрели за ребенком, выбежавшим на автомобильную дорогу с интенсивным движением.

Водитель движущегося автомобиля в последний момент смог избежать аварии.