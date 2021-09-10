https://news.day.az/society/1378361.html В Баку невнимательность родителей могла обернуться трагедией - ВИДЕО
В Баку невнимательность родителей могла обернуться трагедией - ВИДЕО
В Баку невнимательность родителей могла обернуться трагедией.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, видеозапись об этом опубликована в социальных сетях.
Так, родители не усмотрели за ребенком, выбежавшим на автомобильную дорогу с интенсивным движением.
Водитель движущегося автомобиля в последний момент смог избежать аварии.
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