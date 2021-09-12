Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку

Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в оставку.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Твиттер.

"Дорогие друзья!

Я уже подал заявление об уходе с должности председателя правления TƏBİB.

Я выражаю благодарность своим ценным коллегам, с которыми мы бок о бок работали как во время правой 44-дневной войны, так и в борьбе с вирусом COVID-19, который считается всеобщим бедствием. Я преклоняюсь перед памятью наших врачей, пожертвовавших своей жизнью на этом пути.

Я буду и в дальнейшем продолжать служить своей стране и народу".