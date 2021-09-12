https://news.day.az/society/1379006.html Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку
Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в отставку
Председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы подал в оставку.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Твиттер.
"Дорогие друзья!
Я уже подал заявление об уходе с должности председателя правления TƏBİB.
Я выражаю благодарность своим ценным коллегам, с которыми мы бок о бок работали как во время правой 44-дневной войны, так и в борьбе с вирусом COVID-19, который считается всеобщим бедствием. Я преклоняюсь перед памятью наших врачей, пожертвовавших своей жизнью на этом пути.
Я буду и в дальнейшем продолжать служить своей стране и народу".
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