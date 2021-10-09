https://news.day.az/society/1389679.html Организован медиатур в Физулинский и Ходжавендский районы - ФОТО
Организован медиатур в Физулинский и Ходжавендский районы - ФОТО
Министерство обороны организовало медиатур в поселок Гадрут и город Физули, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство, передает Day.Az.
В рамках медиатура журналисты взяли интервью у военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, дислоцированных на этих территориях, и принимавших участие в Отечественной войне, провели съемки.
Военнослужащие поделились с журналистами своими воспоминаниями о боевых операциях на гадрутском и физулинском направлениях.
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