https://news.day.az/society/1397089.html Избраны генеральные директора нескольких институтов НАНА
Избраны генеральные директора нескольких институтов НАНА
28 октября состоялось онлайн-собрание отделения гуманитарных и общественных наук НАНА. Были избраны генеральные директора нескольких институтов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, член-корреспондент НАНА Муса Гасымлы был избран на должность генерального директора Института кавказоведения, доктор исторических наук, профессор Марьям Сеидбейли - Института истории науки, доктор юридических наук Айтен Мустафазаде - Института права и прав человека, доктор филологических наук, профессор Надир Мамедли - Института языкознания имени Насими.
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