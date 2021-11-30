https://news.day.az/society/1409768.html В Хачмазе на автозаправке сгорел грузовик - есть пострадавший
В Хачмазе на автозаправке сгорел грузовик - есть пострадавший
В Хачмазе сгорел грузовой автомобиль.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территории АЗС сгорели воспламеняющиеся части и частично прицеп грузового автомобиля марки "DAF".
Пострадавший во время пожара водитель был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Остальная часть прицепа и автозаправочная станция были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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