В Хачмазе на автозаправке сгорел грузовик

В Хачмазе сгорел грузовой автомобиль.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на территории АЗС сгорели воспламеняющиеся части и частично прицеп грузового автомобиля марки "DAF".

Пострадавший во время пожара водитель был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести. Остальная часть прицепа и автозаправочная станция были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.