https://news.day.az/society/1410154.html В Баку фура с неисправными тормозами протаранила несколько автомобилей - ВИДЕО
В Баку фура с неисправными тормозами протаранила несколько автомобилей - ВИДЕО
В Баку произошла авария, которую зачастую можно наблюдать только в экшн-фильмах.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, ДТП произошло в тоннеле на проспекте Зийи Буниятова.
Собщается, что из-за возникшей неисправности в тормозной системе, фура протаранила 6-7 машин, протащив одну из них впереди себя несколько метров.
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