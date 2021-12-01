В Баку фура с неисправными тормозами протаранила несколько автомобилей

В Баку произошла авария, которую зачастую можно наблюдать только в экшн-фильмах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, ДТП произошло в тоннеле на проспекте Зийи Буниятова.

Собщается, что из-за возникшей неисправности в тормозной системе, фура протаранила 6-7 машин, протащив одну из них впереди себя несколько метров.