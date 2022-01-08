Трагедия на хлебозаводе в Баку

Сотрудница хлебозавода в Наримановском районе Баку погибла на работе.

Об этом говорится в сообщении надзорного органа, сообщает Day.Az.

В районной прокуратуре отметили, что 7 января поступила информация о смерти на рабочем месте Матанат Гасановой (1971 г. р.). Трагедия произошла на хлебозаводе, принадлежащем ООО İsrafiloğlu, и расположенном на улице Абышова.

Установлено, что на момент, когда женщина протирала нижнюю часть оборудования для замешивания теста в производственном цехе, другой работник запустил установку. В результате рука М.Гасановой была сильно повреждена, и женщина от полученных травм скончалась на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК АР.