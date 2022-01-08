Тяжелое ДТП в Джалилабаде

- есть погибшие и раненые

В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Гаразянджир Джалилабадского района автомобиль марки "ВАЗ-2107", управляемый Беюкхан Исрафил оглу Хубалыев 1954 года рождения, столкнулся с дорожно-строительной техникой.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Яхшыханым Агаева. С различными травмами госпитализированы Гюляра Алиюсиф гызы Хубалыева 1955 года рождения, Саадат Гасанага гызы Мурадова 1966 года рождения и Кямала Гулиева 1983 года рождения.

По факту проводится расследование.