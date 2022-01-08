https://news.day.az/society/1424684.html Тяжелое ДТП в Джалилабаде - есть погибшие и раненые
Тяжелое ДТП в Джалилабаде - есть погибшие и раненые
В Джалилабаде произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории села Гаразянджир Джалилабадского района автомобиль марки "ВАЗ-2107", управляемый Беюкхан Исрафил оглу Хубалыев 1954 года рождения, столкнулся с дорожно-строительной техникой.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля Яхшыханым Агаева. С различными травмами госпитализированы Гюляра Алиюсиф гызы Хубалыева 1955 года рождения, Саадат Гасанага гызы Мурадова 1966 года рождения и Кямала Гулиева 1983 года рождения.
По факту проводится расследование.
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