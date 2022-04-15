Предотвращен ввоз в Азербайджан большого количества сигарет

13 апреля сотрудники заставы погранотряда "Гейтепе" вблизи села Аваш Ярдымлинского района предотвратили незаконный ввоз в Азербайджан крупной партии табачных изделий.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС).

На основании поступившего сигнала о нарушении государственной границы пограничная застава была поднята по команде "В ружье".

Несмотря на требование сотрудников пограннаряда остановиться, четверо нарушителей, пересекавших территорию АР со стороны Исламской Республики Иран, бросили контрабандный товар и, воспользовавшись рельефом местности, скрылись в обратном направлении.

В ходе осмотра семи оставленных мешков были обнаружены и изъяты 8 380 пачек сигарет.

По данному факту проводится расследование.