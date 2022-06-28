На Куре ожидается половодье - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
"Не исключено половодье в верхнем течении Куры".
Как передает Day.Az, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов (НМТП) Умайра Тагиева.
Начальник службы отметила, что в последние дни на территории страны сохраняется неустойчивая погода. Особенно эти процессы наблюдаются в северных и западных районах республики. Сегодня вечером в Гедабейском районе был зафиксирован крупный град.
Аналогичные процессы наблюдаются и в соседних странах. Наводнения и сели наблюдаются в Турции, уровень Куры в Тбилиси значительно возрос в результате сильных осадков, выпавших за минувшие сутки.
В результате уже сегодня по сравнению с 8.00 утра уровень воды в населенном пункте Кура Гырагкесемен на территории Азербайджана повысился на 64 см.
Этот процесс будет продолжаться в течение ночи. Завтра в верхнем течении Куры будет наблюдаться половодье. Наводнения не исключены.
Предупреждаем население, проживающее в Агстафинском, Газахском, Товузском районах, что лицам, находящимся вблизи реки Кура, следует быть осторожными. Важно принятие соответствующих со стороны местных исполнительных органов.
В ближайшие дни, то есть до конца июня, на территории страны сохранится нестабильная погода. В горных и предгорных районах ожидаются ливневые дожди. В результате прогнозируются кратковременные наводнения и сели на горных реках республики. Есть вероятность, что на некоторые районы обрушится град.
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