На Куре ожидается половодье

"Не исключено половодье в верхнем течении Куры".

Как передает Day.Az, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов (НМТП) Умайра Тагиева.

Начальник службы отметила, что в последние дни на территории страны сохраняется неустойчивая погода. Особенно эти процессы наблюдаются в северных и западных районах республики. Сегодня вечером в Гедабейском районе был зафиксирован крупный град.

Аналогичные процессы наблюдаются и в соседних странах. Наводнения и сели наблюдаются в Турции, уровень Куры в Тбилиси значительно возрос в результате сильных осадков, выпавших за минувшие сутки.

В результате уже сегодня по сравнению с 8.00 утра уровень воды в населенном пункте Кура Гырагкесемен на территории Азербайджана повысился на 64 см.

Этот процесс будет продолжаться в течение ночи. Завтра в верхнем течении Куры будет наблюдаться половодье. Наводнения не исключены.

Предупреждаем население, проживающее в Агстафинском, Газахском, Товузском районах, что лицам, находящимся вблизи реки Кура, следует быть осторожными. Важно принятие соответствующих со стороны местных исполнительных органов.

В ближайшие дни, то есть до конца июня, на территории страны сохранится нестабильная погода. В горных и предгорных районах ожидаются ливневые дожди. В результате прогнозируются кратковременные наводнения и сели на горных реках республики. Есть вероятность, что на некоторые районы обрушится град.