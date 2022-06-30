https://news.day.az/society/1475115.html Скончался азербайджанский военнослужащий
Скончался азербайджанский военнослужащий
29 июня военнослужащий, рядовой Мамедли Фазиль Мазахир оглу, проходящий службу в Отдельной общевойсковой армии, скончался от телесных повреждений, полученных в результате неосторожного обращения со специальной техникой.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, в Военной прокуратуре идет следствие.
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