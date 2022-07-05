https://news.day.az/society/1476594.html В этом районе Азербайджана не будет газа
В этом районе Азербайджана не будет газа
6 июля на части территории Уджарского района будет приостановлена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
В связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС) "Уджар", принадлежащей Управлению Qaz İxrac, с 10:00 часов 6 июля до завершения работ планируется приостановить подачу газа от измерительного узла, питающегося от ГРС "Уджар".
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