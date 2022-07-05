В этом районе Азербайджана не будет газа

6 июля на части территории Уджарского района будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

В связи с проведением ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС) "Уджар", принадлежащей Управлению Qaz İxrac, с 10:00 часов 6 июля до завершения работ планируется приостановить подачу газа от измерительного узла, питающегося от ГРС "Уджар".