https://news.day.az/society/1485493.html Женщина выдавала себя за военнослужащую в TikTok - реакция минобороны
Женщина выдавала себя за военнослужащую в TikTok - реакция минобороны
Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с гражданкой, которая размещала видео в социальных сетях и представлялась военнослужащей, передает Day.Az.
В заявлении отмечается, что гражданка, размещавшая с профиля hərbi226 видео, используя военную форму, знаки отличия и представлявшаяся сотрудником военной полиции "Гюляр Ахмедовой", не имеет никакого отношения к азербайджанской армии.
Отметим, что она размещала различные видео в социальной сети TikTok.
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