Женщина выдавала себя за военнослужащую в TikTok

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление в связи с гражданкой, которая размещала видео в социальных сетях и представлялась военнослужащей, передает Day.Az.

В заявлении отмечается, что гражданка, размещавшая с профиля hərbi226 видео, используя военную форму, знаки отличия и представлявшаяся сотрудником военной полиции "Гюляр Ахмедовой", не имеет никакого отношения к азербайджанской армии.

Отметим, что она размещала различные видео в социальной сети TikTok.