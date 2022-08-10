Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 829 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 297, вторую дозу получили 121, бустерную дозу - 1 164 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 247 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 832 547, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 369 091, вторую дозу получили 4 859 079, бустерную дозу - 3 348 027 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 256 350 человек.