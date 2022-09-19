В Баку регистрация продлена в дошкольные группы и I класс

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы и I класс на 2022-2023 учебный год для тех, кто не смог по уважительной причине пройти электронную регистрацию в общеобразовательные школы, находящиеся в подчинении Управления образования Баку (УОБ), продлен до 1 октября.

Как сообщили Day.Az в управлении, продление срока приема учащихся в дошкольные группы и первый класс направлено на вовлечение каждого ребенка к учебе и обеспечение равноправия при использовании возможностей в сфере образования, созданных государством.

На данном этапе электронная регистрация детей осуществляется родителем (законным представителем) путем обращения (на основании электронного заявления) через раздел "Контакты" с указанием уважительной причины (экстренная ситуация, лечение ребенка или родителей , родители в служебной командировке).

После электронной регистрации ребенка родители должны предоставить соответствующие документы в школу.

Отметим, что процесс регистрации детей в общеобразовательных школах столицы в дошкольные группы и I класс осуществляется через электронный портал https://mektebeqebul.edu.az/.