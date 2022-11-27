https://news.day.az/society/1514704.html В Баку автомобиль сбил мужчину
В Баку автомобиль сбил мужчину
В столичном поселке Ходжасан произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Фарида Джавадова (2001 г.р.). Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами, его состояние оценивается как среднетяжелое.
В настоящее время по данному факту проводится расследование, ведутся поиски водителя, совершившего ДТП.
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