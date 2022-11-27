В Баку автомобиль сбил мужчину

В столичном поселке Ходжасан произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу Фарида Джавадова (2001 г.р.). Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами, его состояние оценивается как среднетяжелое.

В настоящее время по данному факту проводится расследование, ведутся поиски водителя, совершившего ДТП.