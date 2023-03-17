Тяжелое ДТП на дороге Баку-Хачмаз, есть погибшие
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На дороге Баку-Хачмаз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, грузовик марки КамАЗ столкнулся с грузовикомTIR.

В результате 2 человека погибли, один человек получил травмы.

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