https://news.day.az/society/1547743.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Хачмаз, есть погибшие - ФОТО
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Хачмаз, есть погибшие - ФОТО
На дороге Баку-Хачмаз произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, грузовик марки КамАЗ столкнулся с грузовикомTIR.
В результате 2 человека погибли, один человек получил травмы.
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