Минэкологии бьет тревогу в связи с воздухом в Баку

Содержание угарного газа в воздухе в Баку в 1,6 раза превышает норму.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пятницу в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется на ежедневной основе посредством автоматических станций, непрерывно работающих в Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Наримановском районах Баку и городах Сумгайыт и Гянджа.

"Согласно анализу данных, полученных со станций, содержание угарного газа в воздухе в городе Баку превышает норму в 1,6 раза, содержание оксида азота-4 в Гяндже превышает норму в 1,1 раза, в Сумгаите - в 1,2 раза.

Высокий, чем обычно, уровень угарного газа и оксида азот-4 связан с интенсивным дорожным движением и другими антропогенными воздействиями", - говорится в сообщении министерства.