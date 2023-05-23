В регионах Азербайджана ожидаются ливневые дожди

В районах Азербайджана 24 мая днем и 25 мая, в основном в горных и предгорных районах, временами ожидаются осадки.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, местами возможны ливни, грозы, град.

Есть вероятность повышения водности рек, кратковременных паводков и селей на некоторых горных реках.