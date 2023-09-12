Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Автодорога Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Круг "20 января";

3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица Асада Ахмедова, в сторону станции метро "Иншаатчылар";

5. Шоссе Сабунчи - Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга);

9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра.