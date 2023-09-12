https://news.day.az/society/1597281.html Вниманию водителей - видимость на дорогах будет ограничена
Вниманию водителей - видимость на дорогах будет ограничена
13 сентября в связи с дождливой погодой на территории Азербайджана видимость на автомагистралях может быть ограничена до 200-700 метров.
Об этом Day.Az сообщили во вторник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.
Отметим, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
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