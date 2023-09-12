Вниманию водителей

- видимость на дорогах будет ограничена

13 сентября в связи с дождливой погодой на территории Азербайджана видимость на автомагистралях может быть ограничена до 200-700 метров.

Об этом Day.Az сообщили во вторник в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.