Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";

2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

3. Основная и вспомогательная дороги проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;

6. Тбилисский проспект, в сторону центра;

7. Проспект Бабека, в сторону центра;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Заторы наблюдаются в направлении трассы Баку - Сумгайыт, станции метро "20 Января".