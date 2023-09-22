Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 Января";
2. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";
3. Основная и вспомогательная дороги проспекта Гейдара Алиева, в направлении центра;
4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буниятова;
6. Тбилисский проспект, в сторону центра;
7. Проспект Бабека, в сторону центра;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;
9. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
10. Заторы наблюдаются в направлении трассы Баку - Сумгайыт, станции метро "20 Января".
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