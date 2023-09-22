Стало известно содержимое отправленного в Ханкенди груза

В отправленном армянским жителям Карабахского региона Азербайджана министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики грузе содержатся мука и другие продукты питания, а также продукты гигиены.

Как сообщает в пятницу Day.Az, 22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика c различными продуктами питания и средствами гигиены, а также два грузовика с хлебом.

Содержимое груза: мука, хлеб, печенье, макароны, масло, соль, рис, чечевица, зубная паста, зубные щетки, мыло, подгузники, конфеты.

Товары будут доставлены по дороге Агдам-Ханкенди, которая уже находится в эксплуатации, и распределены среди населения.

Напомним, что ранее, 29 августа, Азербайджанское общество Красного Полумесяца направило 40 тонн груза армянскому населению, проживающему в Ханкенди, однако сепаратисты не пропустили груз в город. Груз, отправленный Российским комитетом Красного Креста, был доставлен в Ханкенди 12 сентября, после нескольких дней ожидания в Барде.

В ходе локальных антитеррористических мероприятий Азербайджана все эти препятствия были устранены и после разоружения сепаратистов, грузовики не только гуманитарных организаций, но и автомобили азербайджанских компаний развозят гуманитарную помощь гражданскому населению Карабаха по просьбе армян.