Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана в связи с погодными условиями прогнозируется снижение предела видимости.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.

Согласно информации, 2 октября из-за прогнозируемой на территории страны нестабильной погоды на некоторых участках автомагистралей ожидается снижение предела видимости до 300-800 м.