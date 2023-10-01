https://news.day.az/society/1602869.html Вниманию водителей -На ряде автомагистралей снизится предел видимости
Вниманию водителей -На ряде автомагистралей снизится предел видимости
Завтра на ряде автомагистралей Азербайджана в связи с погодными условиями прогнозируется снижение предела видимости.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР.
Согласно информации, 2 октября из-за прогнозируемой на территории страны нестабильной погоды на некоторых участках автомагистралей ожидается снижение предела видимости до 300-800 м.
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