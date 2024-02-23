Продолжается продажа билетов на "Шоу трансформеров"
Продолжается продажа билетов на "Шоу трансформеров", которое будет представлено 30 марта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, сообщает Day.Az. Событие, которое нельзя пропустить!
Уважаемые родители, мы с радостью сообщаем вам, что самых оригинальных роботов трансформеров вы сможете увидеть только у нас, в русском драматическом театре. Вас ждут новые костюмы, поражающие своими размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом. Опытные артисты с легкостью оживят этих потрясающих героев на сцене. Мы гарантируем, что зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Вас ждут захватывающие сцены, увлекательные приключения и незабываемые эмоции! Не упустите возможность погрузиться в мир трансформеров и присоединиться к захватывающему путешествию вместе с нами.
Начало в 12 и 15 часов.
Вы можете приобрести билеты в кассе театра, а также в централизованных кассах города или онлайн на сайте iticket.az.
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