Продолжается продажа билетов на "Шоу трансформеров", которое будет представлено 30 марта на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, сообщает Day.Az. Событие, которое нельзя пропустить!

Уважаемые родители, мы с радостью сообщаем вам, что самых оригинальных роботов трансформеров вы сможете увидеть только у нас, в русском драматическом театре. Вас ждут новые костюмы, поражающие своими размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом. Опытные артисты с легкостью оживят этих потрясающих героев на сцене. Мы гарантируем, что зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей. Вас ждут захватывающие сцены, увлекательные приключения и незабываемые эмоции! Не упустите возможность погрузиться в мир трансформеров и присоединиться к захватывающему путешествию вместе с нами.

Начало в 12 и 15 часов.

Вы можете приобрести билеты в кассе театра, а также в централизованных кассах города или онлайн на сайте iticket.az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!