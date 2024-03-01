https://news.day.az/society/1641436.html В Азербайджане микроавтобус упал в реку - ФОТО
В Азербайджане микроавтобус упал в реку - ФОТО
Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Гяндоб-Ялама, проходящей вблизи села Нереджан Хачмазского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате падения в реку микроавтобуса марки "Форд", получил травмы водитель Мехди Исаев.
Он был госпитализирован в Хачмазскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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