В Азербайджане микроавтобус упал в реку

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Гяндоб-Ялама, проходящей вблизи села Нереджан Хачмазского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате падения в реку микроавтобуса марки "Форд", получил травмы водитель Мехди Исаев.

Он был госпитализирован в Хачмазскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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