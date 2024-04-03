https://news.day.az/society/1649156.html Задержаны подозреваемые в карманных кражах - ФОТО - ВИДЕО
Задержаны подозреваемые в карманных кражах - ФОТО - ВИДЕО
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском, Сураханском и других районах Баку, по подозрению в карманных кражах в общественном транспорте были задержаны ранее судимые Эмиль Мамедов и Ровшан Исмайылов.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.
Было отмечено, что указанные лица украли у пассажиров автобусов деньги, мобильные телефоны и другие ценные вещи.
Некоторые из совершенных краж были зафиксированы камерами наблюдения. По данным фактам продолжается расследование.
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