Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, четвертого апреля в Азербайджане ожидается резкое изменение погодных условий, сопровождающееся сильным ветром.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям автомобилей.

Во избежание ДТП и других нежелательных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, учреждение призывает водителей останавливать свои транспортные средства подальше от объектов с высокой вероятностью обрушения, разлома, опрокидывания, а при парковке отдавать предпочтение закрытым пространствам.

"Водителям прицепов, тентованных грузовиков и фур следует быть более ответственными, не забывать, что передвижение в ветреную погоду затруднено и опасно, а также уделять особое внимание упаковке перевозимого груза. Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или торможения, не выполнять обгон без необходимости", - говорится в сообщении структуры.

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