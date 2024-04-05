Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами прогнозируется дождь. Утром в отдельных местах туман. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 6-11° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм рт.ст. до 765 мм. рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75 %, днем 45-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, кое-где интенсивные, грозы, град, в горной местности ожидается снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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