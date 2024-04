На этой неделе состоится открытие павильона Азербайджан на 60-й Венецианской биеннале

Азербайджан будет представлен на 60-й Венецианской биеннале при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджана и посольства Азербайджана в Италии.

Как сообщает в четверг Day.Az, Азербайджан участвует в Венецианской биеннале, одной из самых известных мировых платформ в области современного искусства, с 2007 года.

60-я Венецианская биеннале, которая в этом году продлится с 20 апреля по 24 ноября, пройдет под девизом "Иностранцы повсюду" ("Foreigners everywhere").

Куратор биеннале Адриано Педрос выбрал тему неслучайно. Заявив, что биеннале работает на фоне кризисов, связанных с переселением людей по всему миру в разные страны, Адриано Педрос отмечает, что это сопровождается всевозможными различиями и трудностями.

Выражение "Иностранцы повсюду" имеет два значения. Во-первых, иностранцев можно встретить везде, куда бы мы ни пошли - они (мы) повсюду. А во-вторых, мы сами всегда иностранцы, когда оказываемся в чужом месте.

Азербайджанский павильон, расположенный в Кампо делла Тана, одном из удивительных памятников архитектуры 16-го века, на Венецианской выставке организован на тему "От Каспия к розовой планете: Я здесь" ("From Caspian to Pink Planet: I Am Here") и отражает девиз биеннале.

В павильоне, созданном под кураторством Луки Беатрис (Luca Beatrice), критика в области современного искусства, профессора искусствоведения, куратора итальянского павильона на 53-й Венецианской биеннале, через богатую палитру произведений заслуженных художников Ирины Эльдаровой, Рашада Алекперова, художницы Вюсали Агаразиевой будет изучена тема иностранности, показаны постоянные влияния на личную идентичность и искусство поездок, путешествий, эмиграции.

Основываясь на личном опыте, авторы в своих произведениях передают актуальность темы иностранности для Азербайджана, отражают глубокую связь между человеком и пространством, в котором он живет, а также заявляют о важности уважительного отношения к другому через искусство. Посетители смогут посмотреть на произведения под разными углами, увидеть гармонию слияния разных культур и необходимость идеи всеобщего взаимопонимания.

