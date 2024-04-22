В Ханкенди обнаружено большое количество оружия

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 20 и 21 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 13 единиц автоматического оружия различных марок.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.

Также были обнаружены 23 гранаты, 2 гранатомета, 11 запалов, 68 магазинов, 2780 патронов различных калибров, 7 штык-ножей и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!