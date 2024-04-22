https://news.day.az/society/1654005.html В Ханкенди обнаружено большое количество оружия
В Ханкенди обнаружено большое количество оружия
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 20 и 21 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 13 единиц автоматического оружия различных марок.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД Азербайджана.
Также были обнаружены 23 гранаты, 2 гранатомета, 11 запалов, 68 магазинов, 2780 патронов различных калибров, 7 штык-ножей и другие боеприпасы.
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