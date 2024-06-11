Названо число получателей пенсии по возрасту

В мае этого года число получателей пенсии по возрасту превысило 708 тысяч человек.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в пресс-службе Государственного фонда социальной защиты населения Азербайджана.

Из них 43,2 процента - мужчины, а 56,8 процента - женщины.

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