https://news.day.az/society/1679600.html Можно ли поступить в высшее учебное заведение без помощи репетитора? - ВИДЕО
Можно ли поступить в высшее учебное заведение без помощи репетитора? - ВИДЕО
Трудно найти абитуриента, который бы поступил в высшее учебное заведение без обращения к репетиторам.
Как передает Day.Az, в нашей стране на протяжении уже многих лет существует традиция, когда молодые люди направляются к этим специалистам за помощью в усвоении необходимого им материала. Дошло уже до того, что даже ученики начальных классов ходят к репетиторам.
А как же традиционное образование? К каким последствиям приводит то, что учащийся ходит и в школу, и к репетиторам?
Подробнее - в сюжете İTV:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре