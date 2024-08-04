Можно ли поступить в высшее учебное заведение без помощи репетитора?

Трудно найти абитуриента, который бы поступил в высшее учебное заведение без обращения к репетиторам.

Как передает Day.Az, в нашей стране на протяжении уже многих лет существует традиция, когда молодые люди направляются к этим специалистам за помощью в усвоении необходимого им материала. Дошло уже до того, что даже ученики начальных классов ходят к репетиторам.

А как же традиционное образование? К каким последствиям приводит то, что учащийся ходит и в школу, и к репетиторам?

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