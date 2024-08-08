Агентство развития медиа проводит работу для своевременного выявления фейков против Азербайджана

Агентство развития медиа проводит систематическую работу вместе с другими госструктурами для своевременного выявления фейков, направленных против Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что должна быть повышена бдительность в отношении случаев, направленных на введение в заблуждение общественности, формирование негативного мнения об Азербайджане.

"Опыт показывает, что в ходе выборов возрастают угрозы информационной среде Азербайджана, направленные извне, наблюдаются случаи системного применения всех форм информационных манипуляций. Большую важность представляет оперативная поддержка медиа-субъектов Азербайджана для снижения масштабов подобных угроз. Следует подчеркнуть, что круги, регулярно нарушающие требования этики в сфере медиа, пользуясь возможностями, предоставляемыми информационными технологиями, и распространяющие неточную, предвзятую информацию, всегда подвергались осуждению со стороны медиа-сообщества нашей страны, оказывалась поддержка стратегии действий государства по оздоровлению информационной среды и обеспечению информационной безопасности", - сказал Исмайлов.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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