как это влияет на пассажиров и общественный транспорт?

С 1-го июля пропускная карта для деятельности такси не выдается автотранспортным средствам, с даты выпуска которых прошло 8 лет. Из-за этих требований наблюдается рост цен на такси. В связи с этим скопление людей в общественном транспорте неизбежно.

Какие меры были приняты для предотвращения скопления людей в Бакинском метрополитене, который пользуется наибольшим спросом у населения?

Руководитель пресс-службы Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов ответил на вопрос Trend, передает Day.Az.

Он отметил, что пассажиропоток в "Бакинском метрополитене" и его направления связаны с проводимыми в городе массовыми культурными мероприятиями.

"Специфика летнего сезона влияет на изменение направлений пассажиропотока. С учетом принятых решений проводятся регулярные мониторинги. Одним из главных преимуществ летнего графика движения является то, что в метрополитене есть возможность эффективно использовать резервные поезда в рамках графика движения. Каждый день уделяется внимание выводу резервных поездов на линию.

Хотя с 7:00 утра до 21:00 вечера интервал в направлении станций "28 Мая" - "Ази Асланов" составляет две с половиной минуты, иногда бывает и так, что поезда прибывают в течение двух минут. А это значит, что эти резервные поезда находятся на линии. В целом внеплановый пассажиропоток в "Бакинском метрополитене" не ощущается. Это также связано с особенностями летнего периода", - добавил он.

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