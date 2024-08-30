Изменения в правилах для такси в Баку: как это влияет на пассажиров и общественный транспорт?
С 1-го июля пропускная карта для деятельности такси не выдается автотранспортным средствам, с даты выпуска которых прошло 8 лет. Из-за этих требований наблюдается рост цен на такси. В связи с этим скопление людей в общественном транспорте неизбежно.
Какие меры были приняты для предотвращения скопления людей в Бакинском метрополитене, который пользуется наибольшим спросом у населения?
Руководитель пресс-службы Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов ответил на вопрос Trend, передает Day.Az.
Он отметил, что пассажиропоток в "Бакинском метрополитене" и его направления связаны с проводимыми в городе массовыми культурными мероприятиями.
"Специфика летнего сезона влияет на изменение направлений пассажиропотока. С учетом принятых решений проводятся регулярные мониторинги. Одним из главных преимуществ летнего графика движения является то, что в метрополитене есть возможность эффективно использовать резервные поезда в рамках графика движения. Каждый день уделяется внимание выводу резервных поездов на линию.
Хотя с 7:00 утра до 21:00 вечера интервал в направлении станций "28 Мая" - "Ази Асланов" составляет две с половиной минуты, иногда бывает и так, что поезда прибывают в течение двух минут. А это значит, что эти резервные поезда находятся на линии. В целом внеплановый пассажиропоток в "Бакинском метрополитене" не ощущается. Это также связано с особенностями летнего периода", - добавил он.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре