Как выглядит новая автодорога Беюкшор-Пиршаги?

Новая автомобильная дорога Беюкшор-Пиршаги протяжённостью 12,7 км построена в соответствии с технической категорией 1б.

Как сообщает Day.Az информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что ширина земляного полотна составляет 30,6 метров, а ширина каждой полосы движения - 3,5 метра. Новая дорога состоит из 6 полос движения.

В рамках проекта были построены 3 дорожные развязки, 4 моста и один подземный переход.

Помимо этого, на некоторых участках дороги построены развороты типа "U", а также установлены водопропускные трубы различных диаметров.

Для обеспечения комфортного и безопасного движения как транспортных средств, так и пешеходов, на новом пути были построены пешеходные тротуары. Вдоль дороги также были проложены велосипедные полосы в обоих направлениях и установлена современная система освещения. В соответствии с проектом на разделительных полосах и по обочинам дороги выполнены работы по благоустройству.

Кроме того, с учётом современных требований на 3-километровом участке дороги установлены зарядные станции для электромобилей.

Указано, что новая дорога начинается с территории посёлка Беюкшор(около озера Беюкшор), проходит через посёлки Дигях и Мамедли, простираясь до посёлка Кюрдаханы.



