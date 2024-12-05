Разоблачена кибергруппа, заразившая 8 тыс. компьютеров в Азербайджане

В ходе расследования киберинцидента с участием Государственной службы спецсвязи и информационной безопасности удалось выйти на след кибергруппировки, действующей в 135 странах.

Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе.

Выяснилось, что кибергруппировка заразила 270 741 компьютер в 135 странах.

7790 из упомянутых целей были компьютерами, имеющими отношение к Азербайджану.

35 из зарегистрированных по стране заражений пришлись на компьютеры, не подключенные к централизованной антивирусной системе, принадлежащей различным госструктурам.