https://news.day.az/society/1712906.html Разоблачена кибергруппа, заразившая 8 тыс. компьютеров в Азербайджане В ходе расследования киберинцидента с участием Государственной службы спецсвязи и информационной безопасности удалось выйти на след кибергруппировки, действующей в 135 странах. Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе. Выяснилось, что кибергруппировка заразила 270 741 компьютер в 135 странах.
Разоблачена кибергруппа, заразившая 8 тыс. компьютеров в Азербайджане
В ходе расследования киберинцидента с участием Государственной службы спецсвязи и информационной безопасности удалось выйти на след кибергруппировки, действующей в 135 странах.
Об этом Day.Az сообщили в Госслужбе.
Выяснилось, что кибергруппировка заразила 270 741 компьютер в 135 странах.
7790 из упомянутых целей были компьютерами, имеющими отношение к Азербайджану.
35 из зарегистрированных по стране заражений пришлись на компьютеры, не подключенные к централизованной антивирусной системе, принадлежащей различным госструктурам.
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