Временные перебои с электричеством в некоторых районах Баку

Сегодня в Бинагадинском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку введены временные ограничения в подаче электроэнергии из-за проведения ремонтных и реконструкционных работ на линиях электропередач.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с работами на подстанции "ЭТК 4" 110/35/6 кВ в Баладжарском районе с 11:00 до 14:00 ограничена подача электричества в поселке Бинагади.

Кроме того, в Сабунчинском районе с 10:00 приостановлена подача электроэнергии на улицах Эльшана Мехдиева, Ивана Анашкина, Ингилаба, Лятифа Султанова и Башира Буниятова, работы продлятся до 14:00.

В Сураханском районе с 10:00 нет света на улицах Вокзальная и Керема Исмайылова в поселке Гарачухур в связи с реконструкцией трансформаторной подстанции, работы завершатся к 15:00.

В структуре сообщили, что после завершения реконструкционных и ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.