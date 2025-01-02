"Невидимая" автобусная остановка в Баку - ВИДЕО
На проспекте 8 Ноября в Баку установлен знак автобусной остановки, однако сам остановочный павильон отсутствует.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, это создает неудобства для пассажиров, особенно в непогоду, когда они вынуждены ожидать транспорт под открытым небом, без защиты от ветра и дождя.
Местные жители отмечают, что ранее на этом месте была установлена полноценная остановка, однако она была демонтирована. Сейчас вдоль проспекта остались только знаки, указывающие на наличие остановочного пункта.
В Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), комментируя ситуацию, сообщили, что обновление автобусных павильонов проходит поэтапно, и этот участок также включен в план работ.
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