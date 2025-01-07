В Азербайджане приняты меры в отношении лица, жестоко обращавшегося с кошкой

В Азербайджане приняты меры в отношении лица за жестокое обращение с кошкой.

Как сообщает Day.Az, сотрудниками полиции был установлен и вызван в отделение полиции мужчина 1994 года рождения, который жестоко обращался с животным.

В отношении данного лица были приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Отметим, что в социальных сетях были распространены кадры, на которых видно, как этот мужчина жестоко обращается с кошкой.