https://news.day.az/society/1721078.html В Азербайджане приняты меры в отношении лица, жестоко обращавшегося с кошкой В Азербайджане приняты меры в отношении лица за жестокое обращение с кошкой. Как сообщает Day.Az, сотрудниками полиции был установлен и вызван в отделение полиции мужчина 1994 года рождения, который жестоко обращался с животным. В отношении данного лица были приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
В Азербайджане приняты меры в отношении лица, жестоко обращавшегося с кошкой
В Азербайджане приняты меры в отношении лица за жестокое обращение с кошкой.
Как сообщает Day.Az, сотрудниками полиции был установлен и вызван в отделение полиции мужчина 1994 года рождения, который жестоко обращался с животным.
В отношении данного лица были приняты меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
Отметим, что в социальных сетях были распространены кадры, на которых видно, как этот мужчина жестоко обращается с кошкой.
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