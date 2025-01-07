Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 8 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные осадки, в отдельных местах полуострова осадки могут быть интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 4-8° тепла, днем 8-11° тепла. Атмосферное давление опустится с 775 мм рт.ст. до 771 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются переменные осадки, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.