https://news.day.az/society/1722981.html Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде в больнице Народный поэт Азербайдана Нариман Гасанзаде в связи с ухудшением самочуствия несколько дней назад был помещен в Бакинский оздоровительный центр. Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде в больнице
Народный поэт Азербайдана Нариман Гасанзаде в связи с ухудшением самочуствия несколько дней назад был помещен в Бакинский оздоровительный центр.
Как передает Day.Az, об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщил пресс-секретарь Союза писателей Азербайджана Хаял Рза.
Он сказал, что Нариман Гасанзаде в настоящее время чувствует себя хорошо.
"Несколько дней назад Нариман Гасанзаде был госпитализирован в Бакинский оздоровительный центр. Прооперированный Народный поэт чувствует себя хорошо. В ближайшие дни его выпишут домой", - добавил Х.Рза.
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