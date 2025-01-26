Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 января.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В первой половине дня местами на полуострове возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 773 мм рт. ст, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных районах - снег. Утром, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами туман. Ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 1-5° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорьях 10-15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.