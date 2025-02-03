Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 4 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем усилится.

Температура воздуха составит ночью 4-7° тепла, днем 8-13° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм рт. ст. до 760 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в ряде восточных районов временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 6-11° мороза, днем 3-8° тепла.