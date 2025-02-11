https://news.day.az/society/1729423.html В Сумгайыте водитель автобуса стал жертвой ограбления 10 февраля в Сумгайыте на водителя маршрутного автобуса было совершено нападение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД. По словам потерпевшего, неизвестный зашел в его автобус марки "Isuzu", избил его и похитил 230 манатов. После происшествия водитель обратился в полицию.
В Сумгайыте водитель автобуса стал жертвой ограбления
10 февраля в Сумгайыте на водителя маршрутного автобуса было совершено нападение.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам потерпевшего, неизвестный зашел в его автобус марки "Isuzu", избил его и похитил 230 манатов. После происшествия водитель обратился в полицию.
Сотрудники 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний Э.Гусейнов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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