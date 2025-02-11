В Сумгайыте водитель автобуса стал жертвой ограбления

10 февраля в Сумгайыте на водителя маршрутного автобуса было совершено нападение.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам потерпевшего, неизвестный зашел в его автобус марки "Isuzu", избил его и похитил 230 манатов. После происшествия водитель обратился в полицию.

Сотрудники 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний Э.Гусейнов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.