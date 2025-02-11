https://news.day.az/society/1729423.html

В Сумгайыте водитель автобуса стал жертвой ограбления

10 февраля в Сумгайыте на водителя маршрутного автобуса было совершено нападение. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД. По словам потерпевшего, неизвестный зашел в его автобус марки "Isuzu", избил его и похитил 230 манатов. После происшествия водитель обратился в полицию.