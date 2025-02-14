Дожди, туман и снег

Обнародован прогноз погоды на 15 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью местами возможен переменный дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью 2 - 4° тепла, днем 5-8° тепла. Атмосферное давление опустится с 767 мм рт. ст. до 764 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха ночью составит 75-85 %, днем 60-70%.

В районах Азербайджана местами пройдут осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами сильный. Днем снег постепенно прекратится. В отдельных местах туман. Умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

В некоторых горных районах на дорогах возможна гололедица.