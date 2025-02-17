Будет ли завтра дождь?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами возможны осадки. Утром и вечером в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 5-7° тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, в некоторых восточных районах возможны осадки, в горных районах - снег. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем от 3°мороза до 2° тепла.