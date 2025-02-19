В Баку пойдет снег

Обнародован прогноз погоды на 20 февраля.

Какая погода ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове?

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, утром местами прогнозируется мокрый снег, который вечером перейдет в снег. В отдельных местах полуострова осадки могут быть сильными. Северо-западный ветер временами может усилиться.

Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем до 4° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Какая погода ожидается в регионах?

В регионах Азербайджана местами осадки, ожидается мокрый снег и снег, а отдельных местах сильный. Местами туман, западный ветер усилится.

Температура воздуха составит:

ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла;

в горах ночью 7-12° мороза, днем 2-6° мороза.

Ожидается гололед

Местами на дорогах возможен гололед.