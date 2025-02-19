В Баку пойдет снег - ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Обнародован прогноз погоды на 20 февраля.
Какая погода ожидается в Баку и на Абшеронском полуострове?
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, утром местами прогнозируется мокрый снег, который вечером перейдет в снег. В отдельных местах полуострова осадки могут быть сильными. Северо-западный ветер временами может усилиться.
Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем до 4° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.
Какая погода ожидается в регионах?
В регионах Азербайджана местами осадки, ожидается мокрый снег и снег, а отдельных местах сильный. Местами туман, западный ветер усилится.
Температура воздуха составит:
ночью 0-4° тепла, днем 4-8° тепла;
в горах ночью 7-12° мороза, днем 2-6° мороза.
Ожидается гололед
Местами на дорогах возможен гололед.
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